Mexico demande aux Etats-Unis une enquête sur l’usage de la force contre des migrants

Le Mexique a annoncé jeudi avoir demandé aux Etats-Unis une enquête sur l’usage de la force contre des migrants centroaméricains qui tentaient de franchir la frontière. « Le ministère des Affaires étrangères a envoyé ce jour une note diplomatique à l’ambassade des Etats-Unis sur l’incident survenu le 1er janvier dans la zone frontière » entre les villes de Tijuana, au Mexique et de San Diego, aux Etats-Unis, a indiqué la chancellerie mexicaine dans un communiqué.

Il « a été demandé qu’une enquête exhaustive soit menée sur les faits survenus ce jour-là, ainsi que sur ceux du 25 novembre dans la même zone », a-t-on indiqué de même source.

Le 25 novembre, les forces de l’ordre américaines avaient repoussé quelque 500 migrants qui tentaient de franchir la frontière, en faisant usage de gaz lacrymogènes.

D’autres migrants, environ une centaine, ont tenté durant la nuit du Nouvel An de pénétrer aux États-Unis, avant de reculer devant des tirs de gaz lacrymogènes.

Mexico « regrette ce type d’actes violents à la frontière » et « réitère son engagement pour la protection des droits humains et la sécurité de tous les migrants », a ajouté le ministère des Affaires étrangères.

Ces migrants d’Amérique centrale font partie d’une caravane partie le 13 octobre 2018 du Honduras et qui a parcouru quelque 4.300 km pour arriver en novembre à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis.

source: Belga