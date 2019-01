Les Belges à l’étranger – City inflige à Liverpool sa première défaite en championnat et relance la course au titre

Manchester City a remporté son duel importantissime contre Liverpool (2-1), jeudi à l’Etihad Stadium lors de la 21e journée de Premier League. Grâce à succès, acquis après des buts de Sergio Agüero et Leroy Sane, les coéquipiers de Vincent Kompany, sur le terrain pendant 88 minutes, reviennent à quatre points des Reds de Jürgen Klopp. Capitaine des Cityzens, Vincent Kompany était présent au coup d’envoi alors que Kevin De Bruyne, longtemps incertain, prenait place sur le banc. La première action dangereuse a été pour Liverpool au quart d’heure de jeu, Sadio Mané trouvant le chemin du poteau sur une frappe. John Stones a alors dégagé sur son propre gardien avant de sauver, in extremis, la balle sur la ligne. Kompany a ensuite hérité d’un carton jaune pour un tacle jugé trop appuyé sur Mohamed Salah (31e). Les Skyblues ont ensuite pris les commandes du match grâce à Agüero. L’avant-centre argentin a trompé Alisson d’un tir puissant sous la barre d’un angle fermé (1-0, 40e).

Alors que City avait la maîtrise du match après la pause, Liverpool a relancé la partie grâce à Roberto Firmino. Le Brésilien a conclu, d’une tête au petit rectangle, un beau mouvement collectif (1-1, 64e). Moins de dix minutes plus tard, les Mancuniens de Pep Guardiola sont repassés devant. Bien trouvé par Raheem Sterling, Leroy Sané a donné la victoire aux siens d’un tir croisé via le poteau (2-1, 72e). Malgré de nouvelles occasions de chaque côté, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.

Liverpool, battu pour la première fois en Premier League, compte 54 points voit donc revenir les champions en titre à 4 points. Simon Mignolet est resté sur le banc des Liverpool, où ne figurait pas Divock Origi.

Source: Belga