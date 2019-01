Frank Arnesen (Anderlecht): « Je ne suis pas encore capable de dire ce qui ‘cloche' »

Si le nouveau président d’Anderlecht, Marc Coucke, a déjà sensiblement modifié l’état major chargé d’étoffer le palmarès du club le plus titré du royaume, c’est forcément en raison d’une situation sportive inédite à ce stade de la saison, où un seul des trois objectifs traditionnels du club est encore théoriquement à portée. Le 35e écusson de champion de Belgique et encore, uniquement parce que les points vont être divisés par deux à l’issue des 30 journées de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football… « Peu importent les mauvais résultats, revenir ici 25 ans après avoir joué au Sporting constitue pour moi un immense bonheur », a avoué jeudi en conférence de presse au Stade Constant Vanden Stock, le nouveau directeur technique Frank Arnesen, au premier jour de sa prise de fonction.

« Je suis en effet très fier de me trouver dans ce lieu familier, qui représente toujours l’excellence en matière de football dans ce petit pays, mais également bien coté à l’étranger. Il faut toutefois défendre ce statut, et donc rétablir au plus vite la situation au plan sportif. C’est d’ailleurs un peu pourquoi je suis là, avec énormément d’ambition, la même que celle du directeur sportif Michael Verschueren. On veut le top, et il va donc falloir se mettre au travail pour y arriver… »

Justement, qu’est ce qui « cloche » ? (Anderlecht est momentanément 5e du championnat, à 14 points du Racing Genk, ndlr). « Ce ne serait pas professionnel de ma part de vous donner une réponse », coupe le Danois. « Je ne suis là que depuis une demi-heure (rires). J’ai bien sûr visionné quelques vidéos, mais cela ne suffit pas pour poser un diagnostic fiable. Je n’ai encore parlé avec aucun joueur, ni avec Karim (Belhocine, l’entraîneur ad-intérim, ndlr) dont le rôle sera très important, ni avec Luc Devroe, également impliqué dans le projet. J’ai en revanche eu un entretien très positif avec Monsieur Coucke et Michael Verschueren. Les rôles de chacun sont parfaitement définis, et notre collaboration ne pourra qu’être fructeuse. J’ai de toute façon déjà travaillé avec beaucoup de présidents, et ma flexibilité n’est plus à démontrer. Je compte sur le stage à Murcie la semaine prochaine en Espagne, pour faire connaissance avec tous les joueurs et les étudier. Mon principe, c’est que chacun doit avoir sa chance de montrer qu’on a besoin de lui. Ma mission consiste évidemment aussi à renforcer l’équipe dès le mercato d’hiver, en concertation avec le futur entraîneur. Grâce à mes contacts dans certains grands clubs, et à ceux de Michael Verschueren, qui a lui aussi beaucoup de connections en Europe. Ma philosophie, c’est que rien n’est impossible, et que parfois, la tentative a priori vouée à l’échec, de recruter un gros calibre, peut très bien se transformer en succès. Mais il ne faut pas pour autant négliger d’aller voir ici en Belgique, si des joueurs évoluant dans des divisions inférieures, ne peuvent pas également faire l’affaire… », conclut Arnesen.

