Elections en RDC – Washington appelle les autorités à « respecter » le choix des électeurs congolais

Les Etats-Unis ont appelé jeudi les autorités électorales de République démocratique du Congo (RDC) à « respecter » le choix des Congolais qui se sont rendus aux urnes pour désigner le nouveau président, en publiant des résultats « exacts ». « Ceux qui sapent le processus électoral, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC, ou bénéficient de la corruption risquent de ne plus être les bienvenus aux Etats-Unis ou d’être interdits d’accès au système financier américain », a prévenu le département d’Etat américain dans un communiqué.

« Les élections du 30 décembre sont les plus importantes dans l’histoire de la RDC » où aucun « transfert pacifique et démocratique du pouvoir » n’a eu lieu depuis l’indépendance en 1960, a rappelé le porte-parole de la diplomatie américaine Robert Palladino.

Le président sortant Joseph Kabila n’a pas pu se représenter en raison des dispositions constitutionnelles contre le cumul des mandats dans le temps.

Malgré le refus d’accréditer plusieurs observateurs et médias internationaux, des dysfonctionnements le jour du vote et la décision « malheureuse » de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) d’annuler le scrutin dans les villes de Beni et Butembo dans l’est du pays, « des millions de citoyens congolais se sont rendus aux urnes pacifiquement pour faire entendre leur voix », a-t-il relevé.

« La Céni doit maintenant faire en sorte que ces voix et ces suffrages soient respectés », a-t-il mis en garde.

Pour le porte-parole du département d’Etat, « la Céni doit démontrer que ces voix n’ont pas été exprimées en vain en garantissant que les résultats des élections soient publiés de manière exacte », et correspondent à ceux qui ont été annoncés par chacun des 75.000 bureaux de vote.

Washington a également appelé les autorités à rétablir internet, coupé depuis lundi, et à permettre aux médias de travailler « librement », alors que le gouvernement congolais a notamment retiré l’accréditation de la correspondante de Radio France internationale (RFI).

source: Belga