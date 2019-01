Dembélé et Vertonghen ont repris l’entraînement à Tottenham

Les Diables Rouges Mousa Dembélé et Jan Vertonghen ont repris l’entraînement collectif jeudi à Tottenham, qui ne compte cependant pas encore sur eux pour le déplacement de vendredi en Coupe à Tranmere Rovers (9e en League two, la D4 anglaise). Dembélé, 31 ans, n’a plus joué depuis la victoire en déplacement des Spurs à Wolverhampton (2-3) le 3 novembre. Il souffrait d’une sérieuse et récurrente blessure à la cheville, qui a fait l’objet de soins très spécifiques dans un centre de revalidation au Qatar. Il semble à présent enfin complètement rétabli.

Vertonghen, également âgé de 31 ans, est confronté à des problèmes de cuisse depuis pratiquement le début de la saison. Il a ainsi manqué dix rencontres entre fin septembre et fin novembre, puis encore six après avoir repris le mois passé.

Le défenseur Eric Dier qui a été opéré de l’appendicite a lui repris l’entraînement sans ballon, tandis que l’ancien milieu de terrain du Germinal Beerschot Victor Wanyama (genou) est toujours en revalidation.

Erik Lamela est en revanche remis d’une blessure au mollet, mais manquera le match du 3e tour de la « Cup » vendredi soir (20h45) à Tranmere, à cause d’une maladie.

