Caroline Wozniacki éliminée au 2e tour par la 152e mondiale

Caroline Wozniacki a été éliminée au 2e tour du tournoi WTA d’Auckland, jeudi en Nouvelle-Zélande. La Danoise, 3e joueuse mondiale et tête de série N.1 de cette épreuve sur surface dure au prize-money de 250.000 dollars, s’est inclinée 6-4, 6-4 en 2 heures et 12 minutes face à la jeune Canadienne Bianca Andreescu (18 ans), 152e mondiale et issue des qualifications. Caroline Wozniacki, 28 ans, avait atteint la finale il y a un an à Auckland, quelques semaines avant de remporter son unique titre en Grand Chelem, à l’Open d’Australie.

Bianca Andreescu affrontera en quarts de finale l’Américiane Venus Williams (WTA 39), de 20 ans son aînée. La Californienne a pour sa part sorti au 2e tour sa compatriote Lauren Davis (WTA 173) en deux sets 6-4, 6-3.

Les autres quarts de finale opposeront la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 28/N.3) à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 86), tombeuse de Kirsten Flipkens (WTA 47) au 2e tour, l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 96) à la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 50) et la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 87) à l’Allemande Julia Goerges (WTA 14/N.2).

Source: Belga