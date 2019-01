Pour finir l'année doucement, un résumé du piègeage-photo sur le petit tronc si fréquenté. Dans l'ordre d'apparition: chat ,ragondin, rougegorge, grive mus, campagnol roussâtre, putois /grenouilles, colvert, couleuvre, colvert/juv, chat, renard, râle d'eau ad et juv,belette, martre, chat/juv foulque, râle imm, renard, milouin f/juv, chat en chasse, pic épeiche imm , foulque immature/ragondin, corneille, héron/carpe, martre, chatte chaton, grenouille, tourterelle des bois, écureuil, martin pêcheur, geai, renard, sanglier, mulot/ragondin, mulots, grand et petit, campagnol et musaraigne, rat des moissons pbt, muscardin possible, surmulot, raton laveur et blaireaux…. en Champagne (France) PS peut être regardé en HDEnglish summary: wild cat, fox , badger, racoon, weasel, polecat, rodents and a few birds… on a little trunk. Champagne (France) year 2018.To license or use in a commercial player, please contact news@kennedynews.co.uk or call +44 161 697 4266'

Posted by Jean Chevallier on Saturday, December 29, 2018