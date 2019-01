VIDEO. Des docteurs fêtent le Nouvel An en pleine opération

Une équipe de docteurs et d’infirmiers se retrouve sous le feu des critiques après avoir fêté les douze coups de minuit de ce 31 décembre alors qu’ils étaient en pleine opération.

Une mère de famille Guatémaltèque se souviendra longtemps de son accouchement dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et pas spécialement pour les bonnes raisons. Elle risque en effet de davantage garder en mémoire le manque de professionnalisme de l’équipe médicale plutôt que le timing incroyable de la naissance de son enfant.

Les faits se sont déroulés durant la nuit du réveillon dans une maternité de Guatemala City. Alors qu’une femme était dans la phase finale de son accouchement et que la douleur pouvait se lire sur son visage, toute l’équipe médicale qui devait l’assister semblait avoir une toute autre préoccupation en tête : fêter la nouvelle année.

« Un moment spécial qui aurait dû être intime »

Dans une vidéo tournée par un membre de l’équipe de la maternité, on voit une dizaine de personnes, certaines avec des chapeaux de fête sur la tête, autour de la future maman. Malgré les douleurs évidentes de la femme, les docteurs et les infirmiers crient et se filment dans une ambiance festive. Ils commencent ensuite un décompte avant les douze coups de minuit et sortent le bébé à minuit pile dans une cacophonie sans nom.

La vidéo de la scène a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Ils ont violemment brisé un moment spécial qui aurait dû être intime », estime une internaute. « C’est terrible. Pauvre mère et son fils », écrit un autre.