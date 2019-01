Une hilarante parodie du spot publicitaire de Céline Dion

En novembre dernier, Céline Dion dévoilait une vidéo publicitaire vantant sa collaboration avec le créateur de vêtements pour enfants non genrés, Nununu. Le spot publicitaire a été parodié par la télévision canadienne.

Radio-Canada a diffusé pour le réveillon une émission spéciale intitulée Bye Bye 2018. Le programme contenait un sketch du comédien Marc Labrèche. Il s’est attaqué, de façon drôle plus que méchante, à sa publicité pour sa collaboration mode. Le projet, qui a été critiqué, qui encourage les parents à laisser les enfants s’exprimer sans leur imposer de normes, notamment en matière de genre.

Marc Labrèche a donc revêtu la même tenue que la chanteuse, une perruque blonde, et rejoué le spot publicitaire. Du côté des répliques, il a par contre choisi de faire à sa sauce. Il se moque notamment des justifications parfois alambiquées de Céline Dion.

Marc Labrèche did it again for Radio-Canada's "Bye Bye 2018" 😂🤣😅

—–

Marc Labrèche a encore frappé pour le "Bye Bye 2018" de Radio-Canada 😂🤣😅#CélineDion #Celinununu #ByeBye2018 #MarcLabrèche #HappyNewYear pic.twitter.com/G0M7eT7csU

— Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) January 1, 2019