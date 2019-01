Une application pour choisir le sexe de son bébé?

Cette méthode naturelle qui permettrait de choisir le sexe de son bébé divise le monde médical. Certains ont validé la méthode alors que d’autres estiment que les créateurs de l’application sont des « charlatans ».

« MyBuBelly est le premier coaching en ligne sans engagement qui permet de booster votre fertilité et même de vous aider à choisir le sexe de votre bébé naturellement. » Voilà comment est décrite application qui affirme connaître un taux de succès de 90%. Dans une vidéo, des femmes témoignent. « J’ai choisi la méthode BuBelly après avoir eu deux petites filles, explique Marine. Je viens d’avoir les résultats de l’échographie et j’attends un petit garçon. Je suis ravie, j’ai enfin réalisé mon rêve. »

La méthode miracle de l’application? Un « coaching » pendant la période de préconception avec plusieurs conseils au niveau alimentaire et du cycle ovarien. Pour avoir une petite fille? Mangez acide et des produits laitiers. Les garçons, eux, viendraient d’une nourriture salée à base de viandes et d’oignons. Sandra Ifrah, la créatrice de cette application française, a rencontré des gynécologues, psychologues, sexologues, nutritionnistes et pédiatres pour créer son application. Elle affirme que plusieurs médecins dans le monde pratiquent sa technique depuis les années 60 avec « des taux de réussite allant de 85% à 90% en moyenne. »

Une méthode qui divise

Et si certains médecins ont accepté de se lancer dans le projet, d’autres sont très sceptiques de la méthode employée. C’est notamment le cas de la gynécologue Joëlle Belaisch-Allart, interrogée par le Parisien. « Je n’y crois pas une seconde, » déclare-t-elle. Le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français parle lui de « charlatanisme. » Il affirme qu’ « qu’aujourd’hui, rien de scientifique ne confirme une quelconque influence – ou très peu – de l’alimentation et de l’ovulation sur le sexe du bébé. » Les médecins sceptiques demandent au moins une étude scientifique sur le sujet pour se faire une idée définitive sur la question.

En attendant, l’application de Sandra Ifrah fonctionne du tonnerre. 150 clients s’inscrivent chaque mois et l’application va partir à la conquête du public anglais. Au total, comptez 149€ par mois pour bénéficier d’un coaching complet. Le site promet également le remboursement de la somme investie si le sexe du bébé n’est pas le bon.