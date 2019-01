Libérée de sa clause de confidentialité, Morgane Enselme revient sur Secret Story

En 2011, Morgan Enselme participait à la cinquième saison de Secret Story, sur TF1. Sept ans plus tard, la clause de confidentialité levée, elle dévoile les coulisses de l’émission.

On l’avait connue grâce à son père, une certaine Brigitte. Âgée de 20 ans, Morgane Enselme était arrivée en demi-finale de l’émission de télé-réalité grâce à cette réalité familiale peu banale. « Entre ce que les gens voient et ce qu’il se passe à l’intérieur, il y a un précipice », explique l’ancienne participante dans une vidéo publiée sur Youtube au sujet de l’émission Secret Story.

En un peu plus de 30 minutes, elle raconte tout. Le casting, d’abord. La jeune femme avait déjà été contactée en 2007, pour la convaincre de participer à une émission avec son père. Tous deux avaient d’abord refusé. En 2011, Endemol revient à la charge, et lui propose de passer dans ses bureaux pour simplement discuter. En l’espace de quelques minutes, la voilà embarquée dans le programme. « Je n’avais jamais vraiment dit oui et je ne savais pas si j’avais envie de le faire. »

« Des lions en cage »

Une semaine avant le début du tournage, elle est mise à l' »isolement » dans un hôtel, pour éviter que des photos ne fuitent dans la presse. Les candidats y sont coupés du monde, et sont accompagnés d’un « garde de sécurité du même sexe », qui les observe en permanence. « Soi-disant pour pas qu’on se suicide. Mais après, une personne de la production m’a avoué qu’en fait, c’était pour nous habituer à obéir, à perdre notre intimité, pour qu’on soit comme des lions en cage. »

7 ans après #SecretStory, les clauses de confidentialité sont finies et j’ai décidé de revenir sur cette expérience pour répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées : https://t.co/52ZWXEZhFN

Sans survoler, sans chercher la vengeance ni le buzz. Juste raconter. — Morgane Enselme (@Mogow_) January 2, 2019

Pendant le tournage, les règles sont très strictes. Pas d’Internet, pas de téléphone, pas de livre, pas de jeu, pas de télé et pas de drogue non plus. En ce qui concerne l’alcool et les cigarettes, la production contrôle les quantités fournies, qui à « faire exprès de ne pas en donner suffisamment ».

Des conditions de vie anormales

Dans la maison, la vie tourne autour des larmes, des disputes, et du sexe. Les candidats n’ont pas l’heure. « On n’a plus de repères, on a faim tout le temps, on est fatigués, on perd complètement la notion du temps. Ce qui intéresse la prod’, c’est des images choc pour faire de l’audience. Des larmes, des disputes, des couples et du sexe. » « Est-ce qu’il y a du sexe dans la maison? Oui, il y en a. Sachant qu’ils ne peuvent pas montrer des images trop osées dans les quotidiennes, ils les diffusent à 23h ou les font fuiter sur le net. »

Dans ce contexte, la tension est maximale. Un jour, un candidat brise un mug sur un autre. « Pour nous, c’était un événement de ouf, on a parlé que de ça pendant deux jours, mais comme c’était un candidat qu’ils voulaient protéger, ils n’ont rien diffusé du tout. » L’ancienne participante dit avoir vu des candidats « se taper la tête contre les murs », d’autres faisant des crises de boulimie. De quoi l’amener à conclure que « la télé-réalité, malheureusement, c’est à 80% les pires moments de personnes qui vivent dans des conditions complètement anormales. »