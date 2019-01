Elections en RDC: L’Union africaine met la pression, les communications toujours coupées

« L’Afrique a les regards braqués vers vous »: le chef des observateurs électoraux de l’Union africaine a voulu mettre les acteurs de la présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) «devant leur responsabilité». Des résultats provisoires doivent être proclamés d’ici quelques jours.

«Faites en sorte que nous ne soyons pas déçus», a déclaré le chef de la mission d’observation électorale de l’UA, l’ancien président malien Diacouda Traoré, après une réunion mercredi soir avec les quatre acteurs principaux de l’élection congolaise. Il s’agit des deux principaux candidats d’opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, d’un représentant du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, et du président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa. Il a plaidé pour le dialogue à quelques jours de la proclamation des résultats provisoires par la Céni, qui a évoqué la date-butoir de dimanche.

Dans l’attente des résultats, le signal de RFI a été coupé par les autorités congolaises qui ont déjà suspendu l’accès à internet et aux réseaux sociaux. «Nous n’allons pas laisser une station mettre de l’huile sur le feu au moment où nous attendons la compilation des résultats provisoires», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga.

Une coupure des communications « pour tricher »

RFI couvre abondamment l’actualité de la RDC, le plus grand pays au monde avec le français pour langue officielle (environ 80 millions d’habitants). La correspondante de RFI a été privée de son accréditation par M. Mende qui accuse la radio de proclamer «les résultats, les tendances, alors qu’il n’y a que le président de la Céni qui peut proclamer les résultats et les tendances».

La coalition Lamuka autour du candidat d’opposition Martin Fayulu estime que la coupure d’internet «augure de la fraude et de la tricherie en train de se faire en ce moment précis», selon son directeur de campagne, Pierre Lumbi. Même la majorité a demandé le rétablissement de l’internet.

Bilan globalement satisfaisant pour l’UA

L’élection présidentielle doit désigner le successeur du président Kabila, contraint de ne pas briguer un troisième mandat par la Constitution. M. Kabila, au pouvoir depuis l’assassinat de son père en 2001, élu en 2006, avait été réélu dans la contestation en 2011. Les élections se sont déroulées dans un «climat apaisé et serein, malgré les ingérences et tous les défis organisationnels, politiques et sécuritaires», ont estimé les 80 observateurs de l’UA dans leur rapport préliminaire. L’UA relève toutefois un «dysfonctionnement de la machine à voter», «la disponibilité tardive des listes électorales et des formulaires de procès-verbaux de dépouillement et des résultats», ainsi que «la suppression de plusieurs bureaux de vote à Kinshasa».