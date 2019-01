Des claquettes se moquant de Donald Trump cartonnent sur le web

Un Américain est parti dans les archives du compte Twitter de Donald Trump pour retrouver des tweets contradictoires. Il les a imprimés pour orner des claquettes qui se moquent du président américain.

Donald Trump est un adepte de Twitter. Le président américain tweete à longueur de journées, parfois pour dire tout et son contraire. C’est de ce constat qu’est parti un Américain qui ne manque pas d’idées. Ce dernier a créé des claquettes sur lesquelles sont imprimés des messages contradictoires de Trump pour montrer son hypocrisie.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

Sam Morrisson, le créateur des President Flip Flops, a décidé de créer trois modèles de claquettes. Le premier modèle parle du collège électoral qui désigne l’ensemble des grands électeurs américains. En 2012, Donald Trump affirmait que le collège électoral était « un désastre pour la démocratie. » Quatre ans plus tard, il tient un discours totalement différent. « Le collège électoral relève du génie et permet à tous les Etats, même les plus petits, d’avoir leur mot à dire. » Des mots qui prennent tout leur sens quand on sait que c’est grâce au système des grands électeurs que Donald Trump a été élu.

Deuxième thème abordé: la guerre en Syrie. En septembre 2013, le président haranguait les leaders pour ne pas qu’ils attaquent la Syrie. « Si vous le faites, beaucoup de mauvaises choses vont nous arriver et les USA ne gagneront rien de ce combat. » Quatre ans plus tard: « Félicitations à nos hommes et femmes militaires qui ont si bien représenté les USA, et le monde, dans l’attaque en Syrie. »

Le dernier modèle s’intéresse aux sources anonymes. Alors qu’en 2012 Trump affirmait, « de source sûre, » que le certificat de naissance d’Obama était un faux. Il se contredira quatre ans plus tard, affirmant qu’il ne fallait pas croire les « sources anonymes des médias menteurs. » « S’ils ne citent pas leurs sources, c’est qu’elles n’existent pas, » a-t-il notamment écrit.

Victime de son succès

Comptez 27$ (23,5€) pour une paire de claquettes. Il faudra cependant être patient car tous les modèles dans toutes les tailles sont en rupture de stock, un succès continu depuis le lancement du projet en septembre 2017. A l’époque, Mr Morisson n’avait créé que 1.000 exemplaires. « J’ai imprimé à la main les 1000 paires avec une presse à chaud, emballé et expédié tout moi-même, donc ce projet a nécessité beaucoup de temps, » explique Mr Morrisson au Business Insider.

10% des bénéfices sont reversés à l’American Civil Liberties Union, une association qui veut « défendre et préserver les droits et libertés individuelles garanties à chaque personne par la Constitution et les lois des États-Unis. »