WTA Auckland – Kirsten Flipkens sortie en simple

Kirsten Flipkens a été éliminée au 2e tour du tournoi de tennis d’Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mercredi en Nouvelle-Zélande. La Campinoise, 32 ans, 47e mondiale et 7e tête de série, s’est inclinée sur le score de 6-4 1-6 6-1, en un peu plus de 2 heures de jeu, face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 86), qu’elle rencontrait pour la première fois. En quarts de finale, Sara Sorribes Tormo affrontera la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 28/N.3), qui a sorti la Portoricaine Monica Puig (WTA 53).

Flipkens éliminée, il n’y a plus de Belge en lice en simple à Auckland. Alison Van Uytvanck (WTA 49/N.8) a abandonné mardi dans son match du 1er tour face à la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 174) à cause d’une blessure à la cheville.

Kirsten Flipkens reste en revanche engagée en double, avec la Suédoise Johanna Larsson. La paire, deuxième tête de série, s’est qualifiée pour le deuxième tour en écartant, 6-4 6-2, le duo composé de la Slovaque Viktória Kuzmová et de la Suissesse Stefanie Voegele.

