Une violente tempête prive des dizaines de milliers de foyers d’électricité en Scandinavie

Une violente tempête a privé des dizaines de milliers de foyers d’électricité au Danemark, en Suède ainsi qu’en Finlande tandis que la circulation routière et ferroviaire était entravée par les arbres déracinés, rapportent mercredi les médias locaux. Le pont reliant la Suède et le Danemark a été temporairement fermé la nuit dernière en raison des fortes rafales de vent.

La tempête Alfrida a particulièrement affecté le sud de la Suède où les autorités avaient déconseillé à la population de sortir. Les services de secours ont été fortement sollicités pour dégager les arbres déracinés et les panneaux renversés. Plus de 100.000 personnes seraient par ailleurs privées d’électricité, selon la chaîne suédoise SVT.

L’île d’ Åland située entre la Suède et la Finlande se trouve également quasiment privée de courant, entraînant l’interruption des émissions radios, selon la chaîne finnoise YLE.

