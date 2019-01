Palais de justice de Louvain: de la poudre « dans un bac à courrier »

La poudre suspecte qui a justifié mercredi le déplacement vers le Palais de justice de Louvain des pompiers et de la protection civile, n’a pas été découverte dans une enveloppe ou un paquet, mais dans un bac à courrier, précise un porte-parole de la police locale en fin de matinée. « Il est probable que ce soit quelque chose de tout à fait inoffensif, mais nous ne prenons aucun risque », indique Nicolas Del Piero. « Il s’agit de poudre découverte dans un bac à courrier, qui contenait différents lettres et paquets », indique le porte-parole de la police locale. « La poudre n’était donc pas dans une enveloppe ou un paquet. Ce n’est pas la première fois que l’on observe de la poudre libre dans un tel bac à courrier, et les autres fois il est souvent apparu qu’il s’agissait de plâtre venant des travaux de rénovation. C’est possible que ce soit pareil cette fois-ci, mais on n’est sûr de rien ».

La Protection civile a été appelée sur place, pour venir chercher la poudre considérée comme suspecte et l’analyser. Les différents départements du palais de justice à travers lesquels le bac à courrier en question est passé, ont été évacués. Parmi le personnel, personne n’a cependant indiqué se sentir mal.

Source: Belga