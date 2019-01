Nuages et neige en ce début d’année

Après une journée de mercredi sous un ciel nuageux et quelques averses locales, sous forme de neige fondante ou non sur les hauteurs de l’Ardenne, la nuit réservera une météo similaire, selon les dernières prévisions de l’IRM. Le ciel restera partiellement à très nuageux avec un risque de quelques averses. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s’agira d’averses de neige. Le mercure plongera sous le zéro durant la nuit, jusqu’à -3 degrés par endroits au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur le reste du pays, on restera dans des températures positives, entre 0 et 5 degrés ailleurs. Le vent sera faible, parfois modéré au littoral, de secteur nord-ouest.

De la neige est à nouveau attendue sur les reliefs de l’Ardenne jeudi, avec ailleurs aussi des averses, surtout à la Côte. Sur les hauteurs de l’Est, les maxima seront voisins de 0 degré et, en Flandre, ils se situeront autour de 5 degrés. Le vent sera faible à localement modéré de secteur nord.

Il faudra attendre vendredi après-midi pour profiter de possibles éclaircies, principalement sur l’ouest du pays, et d’un temps sec sur la plupart des régions. Il fera légèrement plus doux durant le week-end.

Source: Belga