Les douanes ont rédigé 599 procès-verbaux concernant des produits dopants en 2017

Les douanes ont rédigé 599 procès-verbaux concernant des produits dopants introduits en Belgique au cours de l’année 2017, soit moins qu’en 2016 (791), mais plus qu’en 2015 (457) et 2014 (255), ressort-il d’une réponse de l’ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) à une question de Gautier Calomne (MR). En 2017, un total de 35,9 kilos de produits dopants (hormones, anabolisants et médicaments non enregistrés) ont été saisis. C’est bien moins que lors de l’année 2016, où 128,53 kilos avaient été découverts.

La plupart des saisies effectuées lors de ces deux années ont eu lieu dans les aéroports.

Source: Belga