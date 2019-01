L’enveloppe adressée à Theo Francken ne contenait que de la farine et du plastique

L’enveloppe contenant une poudre prétendument suspecte et adressée à l’ancien ministre à l’Asile et la Migration Theo Francken le 31 décembre ne contenait en réalité que de la farine et du plastique, indique mercredi Het Nieuwsblad. L’information a été confirmée par le parquet de Louvain qui ajoute que l’enquête pour retrouver l’auteur de la lettre se poursuit. L’enveloppe était arrivée lundi matin à la maison communale de Lubbeek (Brabant flamand), dont Theo Francken est bourgmestre. Le nationaliste flamand avait emmené la missive à son domicile, où il l’avait ouverte. Lorsqu’il est apparu que l’enveloppe contenait une poudre de nature indéterminée, la maison de l’ancien secrétaire d’État a été placée en quarantaine et un plan d’intervention médicale a été lancé.

Les membres de la famille Francken et deux collaborateurs présents sur place ont subi un examen médical tandis que la protection civile a été dépêchée sur les lieux.

L’enveloppe ayant été emmenée par la protection civile pour analyse et personne n’ayant été incommodé ou présenté quelconque symptôme, la maison du député a été libérée.

Selon l’enquête de la protection civile, il est entretemps apparu que l’enveloppe ne contenait aucun produit dangereux, uniquement de la farine et du plastique.

Source: Belga