Kevin De Bruyne incertain pour le match à 6 points de jeudi soir contre Liverpool

Alors que Jürgen Klopp a laissé entendre qu’il pourra sans doute compter sur le retour de son vice-capitaine James Milner, rétabli d’une blessure aux ischio-jambiers, son collègue de Manchester City Pep Guardiola semble ne pas encore savoir si Kevin De Bruyne sera en mesure de disputer le match crucial à 6 points de la 21e journée de la Premier League de football, jeudi soir (21h00) à l’Etihad Stadium. « Kevin s’est entraîné et va beaucoup mieux », a précisé l’entraîneur de City. « La blessure n’est pas très grave, mais j’ignore s’il pourra jouer jeudi. On verra demain matin ». De Bruyne, 27 ans, touché le 26 décembre à Leicester (2-1) lors du Boxing Day, ne figurait pas sur la feuille de match dimanche passé à Southampton (1-3).

Manchester City avait à cette occasion renoué avec la victoire après deux défaites consécutives, et est maintenant obligé de battre Liverpool dans la foulée pour l’empêcher de prendre le large, ou même de conserver ses sept points d’avance. « C’est clair qu’on a une très belle occasion de se rapprocher un peu du leader », a admis Guardiola mercredi en conférence de presse. « Les gens se demandent ce qu’on va faire en cas de défaite, mais c’est un scénario que je n’envisage même pas. On va au contraire essayer de gagner. Ce ne sera pas facile, parce que Liverpool respire la forme, mais c’est précisément ce qui rend le challenge intéressant. On est concentré sur ce qu’il faudra faire pour arriver à nos fins, et on analysera le tout après la rencontre… »

L’entraîneur de City, tenant du titre, ne prévoit par ailleurs pas de grandes manoeuvres lors du mercato d’hiver qui vient de s’ouvrir. « Pour le moment je suis très satisfait de l’effectif dont je dispose », a-t-il en effet déclaré.

Source: Belga