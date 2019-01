Siamoises miraculées à la naissance, elles rêvent aujourd’hui d’Oxford

Des jumelles siamoises à la naissance qui n’avaient, selon les médecins, qu’une chance sur un million de survivre, viennent de fêter leurs 16 ans en rêvant d’université, selon le Daily Mail.

Elles sont en bonne santé, heureuses et ont l’espoir d’un avenir plein de promesses qui passeraient par Oxford et Cambridge. Et pourtant, Zainab et Jannat Rahman étaient unies par la poitrine et le foie quand elles sont nées.

A l’époque, les médecins avaient demandé à leurs parents d’envisager d’avorter car ils ne leur donnaient qu’une chance sur un million de vivre. Mais cette seule chance était la bonne puisqu’elles viennent de célébrer leur 16e anniversaire.

Et leur mère, Nipa, 36 ans, est particulièrement fière d’elles: « Tout ce que nous avons vécu alors ressemble à un lointain cauchemar », explique-t-elle au Daily Mail. « Les regarder aujourd’hui me semble incroyable. Elles ont déjà accompli tant de choses en faisant face au pire. »

Séparées à six semaines

Elles ont été séparées à l’âge de six semaines lors d’une opération chirurgicale pionnière de quatre heures et demie réalisée par une équipe aguerrie de 20 personnes à l’hôpital Great Ormond Street. Seize ans plus tard, elles sont aujourd’hui parmi les premières de leur classe dans leur école de l’est de Londres.

Zainab espère aller à Cambridge pour devenir pédiatre à Great Ormond Street. Jannat, qui étudie trois langues, envisage de se rendre à Oxford et espère devenir avocate. Leur père, Luther, 42 ans, business development manager, exprime sa fierté devant les réalisations et les ambitions de ses filles.

« Je suis le père le plus chanceux du monde. Quand je les vois, je sens que Dieu m’a fait un cadeau. »

Deux soeurs fusionnelles

De toute leur vie, les soeurs n’ont passé qu’une seule nuit loin de l’autre. « Nous avons la même école et nous avons les mêmes amis. Nous sommes les meilleures amies du monde, mais nous nous battons parfois comme tous les frères et sœurs. »

Mais elles devront de nouveau être séparées une fois de plus lorsque Zainab, qui étudie le latin, partira en voyage scolaire à Rome le mois prochain. « C’est la première fois que nous allons être vraiment séparées. C’est pour deux nuits dans un autre pays. Je pense que tout ira bien. »

Ce sera un avant-goût pour les jumelles qui envisagent d’aller dans des universités différentes, Jannat espérant même vivre à l’étranger après ses études.

Mais « elles vont finir dans la même université, le même campus, la même ville et le même dortoir », explique en riant leur père. « Elles seront toujours ensemble, j’en suis sûr. »