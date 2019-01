GreenWalk : Plus de 150 jeunes ont nettoyé les rues de Bruxelles

Organisée par la chaîne YouTube belge Would You React, la première Greenwalk de Belgique a accueilli un peu plus de 150 participants. Ensemble, ils ont ramassé 550 kilos de déchets dans les rues de Bruxelles.

Le 15 décembre dernier, une centaine de « gilets oranges » ont répondu à l’appel de Would You React et d’une dizaine de personnalités belges pour participer à la première Greenwalk de Belgique. Le but de cette marche était de nettoyer les rues de Bruxelles et de ramasser le maximum de déchets. Armés de pinces et de sacs poubelle fournis par Bruxelles-Propreté, les 150 participants ont parcouru 1,7 km et ils ont ramassé 550 kilos de déchets.

Une initiative inspirée d’une CleanWalk à Paris

En novembre 2018, les youtubeurs français Mcfly et Carlito avaient organisé une initiative similaire, baptisée CleanWalk, dans les rues de Paris. La vidéo a été vue près de 3 millions de fois. Would You React a repris le concept « à la sauce belge » en le baptisant GreenWalk. Est-ce qu’il y aura d’autres GreenWalk en Belgique en 2019 ? Peut-être, mais probablement plus organisées par Would You React. « L’objectif de cette vidéo est de VOUS passer le relai, je te pose donc la question: à quand le prochain ramassage? », a répondu le community manager de la chaîne à un internaute qui posait la question. « Prenez le relai, faites des petites Greenwalk partout dans vos villes ou villages, à 2, à 3, à 15, peu importe… », a-t-il ajouté sur YouTube.

« Montrer la bonne direction aux jeunes »

« Nous sommes conscients que nous ne changerons pas le monde avec cette première Greenwalk, mais il nous semblait important de montrer la bonne direction aux jeunes sur internet », a expliqué Jonathan Lambinet, fondateur du projet Would You React.

Ce 1er janvier, Would You React a publié sur Facebook une vidéo de 14 minutes retraçant cette première GreenWalk belge.