De la viande de zèbre pour les fêtes ? Un très mauvais signal pour 30 Millions d’Amis

Alors que la population de zèbres est en déclin et que deux espèces sur trois sont menacées, la viande de zèbre vendue par de nombreux supermarchés français pour les fêtes a suscité la colère d’internautes.

Kangourou, autruche ou crocodile, depuis quelques années, les viandes exotiques occupent une petite place dans le rayon boucherie de certains supermarchés belges. En France, c’est la commercialisation de viande de zèbre dans de nombreux supermarchés pour les fêtes qui a fait réagir de nombreux internautes et la fondation 30 Millions d’Amis.

Auchan vous êtes sérieux là ? Du zêbre pour les fêtes ? On a vraiment besoin de ça ? Vous me dégoutez… #Auchan #scandaleux #honteux #boycott pic.twitter.com/usVS6xaKQe — La Rousse (@Marina_G66) December 10, 2018

Des « Pavés de zèbre marinés au miel »

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les enseignes Auchan, Carrefour, Intermarché, Houra et Cora ont proposé à leurs clients des « Pavés de zèbre marinés au miel ». Ce plat est commercialisé par la marque Saveurs Forestières. Ce n’est pas la seule à vendre de la viande de zèbre. Damien de Jong, Maître Jacques ainsi que Carrefour via sa marque distributeur en proposent également. Alerté par plusieurs tweets qui circulent depuis le mois de décembre, 30 Millions d’Amis a mené l’enquête.

Hé Carrefour, t’as racheté un zoo ou quoi ?

Viande de zèbre, de lama etc… Moi, j’ai plus trop faim et vous ? 🤪.

“Exotic” meat at the supermarket?! Don’t like it at all !!! #poorworld

.

#

##toutvatresbiensinon #onauratoutvu #grrrr pic.twitter.com/AQVMsPIbBu — Bernizzz (@berniiiiiz) December 27, 2018

Le zèbre, une espèce menacée d’extinction

« A l’heure où la biodiversité s’effondre, la vente au rayon alimentation d’un produit issu d’une espèce menacée d’extinction laisse perplexe », estime 30 Millions d’Amis. En effet, selon la fondation, deux espèces de zèbres sur les trois existantes sont en péril. Le zèbre de Grévy et le zèbre des montagnes sont respectivement « en danger » et « vulnérable » selon la liste rouge de l’Union internationale pour la protection de la nature (UICN). Plus répandu, le zèbre des plaines est quant à lui classé « quasi-menacé ». Sa population a baissé de 25 % entre 1992 et 2016 et de 35 % rien qu’au Kenya.

Alors que le #zèbre des plaines est classé "quasi menacé" par l'#UICN, que sa population est en net déclin dans 10 pays sur 17, @AUCHAN_France , @intermarche, @CoraFrance & https://t.co/FMSDEKb2Qw mettent de la viande de zèbre d'élevage dans leurs rayons😡https://t.co/s4PAn22YxH — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) December 27, 2018

« Un très mauvais signal envoyé aux consommateurs »

30 Millions d’Amis a contacté le groupe agroalimentaire français LDC qui commercialise cette viande. L’entreprise a confirmé que sa viande de zèbre provenait d’élevages situés en Afrique du Sud, un pays où l’élevage du zèbre de Burchell à des fins de consommation est autorisé. S’il n’y a rien d’illégal dans le fait de proposer de la viande de zèbre dans les supermarchés, 30 Millions d’Amis estime qu’il s’agit d’un très mauvais signal envoyé aux consommateurs car cela donne la fausse impression que les populations de zèbres se portent bien dans leur milieu naturel.