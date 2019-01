RDC: Internet coupé à l’heure de la remontée des résultats et suspicions de fraude

L’accès internet a été coupé par les autorités en République démocratique du Congo (RDC), officiellement pour éviter « un soulèvement populaire » – mais alimentant les suspicions de fraude -, au moment crucial de la centralisation des résultats, après les élections générales de dimanche, dont une présidentielle à un tour.

Les résultats provisoires « seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier », a confirmé mardi la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Enjeu: la succession du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.

La suspension pour une durée indéterminée de l’accès internet a été annoncée lundi par un opérateur de téléphonie mobile et un fournisseur d’accès. Les envois de SMS sont également impossibles. « Il y a des gens qui intoxiquaient la population avec de faux chiffres concernant les élections. Et cela préparait la population à un soulèvement populaire », a déclaré le conseiller diplomatique du président Kabila, Barnabe Kikaya bin Karubi, à l’AFP. « Le Conseil national de sécurité a décidé qu’il était impératif de couper internet pour permettre à la Céni de terminer la compilation et l’encodage des résultats des élections », a-t-il ajouté, sans préciser la durée de la coupure.

Des internautes tentaient mardi leur chance dans quelques grands hôtels de Kinshasa où internet était encore disponible. D’autres se rendaient au « beach » (port fluvial) où des petits commerçants revendent à la sauvette des recharges de crédit d’opérateurs du Congo-Brazzaville voisin. Un forfait internet qui se vend 1.000 francs CFA (1,5 euros) à Brazzaville se marchandait à 5.000 francs congolais (2,6 euros) de l’autre côté du fleuve, a constaté un journaliste.

La radio également touchée

Impossible également d’écouter Radio France internationale (RFI) mardi dans la capitale Kinshasa (huit à douze millions d’habitants). « Nous constatons des difficultés de réception de notre signal », a-t-on indiqué à RFI, précisant que la réception est normale ailleurs en RDC. La correspondante de RFI en RDC, Florence Morice, a vu son accréditation retirée pour avoir annoncé des résultats provisoires des scrutins, selon une lettre du ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, parvenue mardi à l’agence Belga. RFI a fait plusieurs éditions spéciales sur les élections en RDC, le plus grand pays francophone au monde où la radio publique française réalise de très fortes audiences (40% du grand public congolais).

Ces coupures ont provoqué la première réaction diplomatique depuis les élections dimanche, pour lesquelles Kinshasa avait prié la communauté internationale de se tenir à l’écart. « Nous demandons au gouvernement de ne pas bloquer les moyens de communication et notamment l’accès à internet ainsi que les médias », ont écrit dans un communiqué conjoint les représentants de plusieurs pays occidentaux à Kinshasa emmenés par l’Union européenne – en dépit de l’expulsion jeudi de son ambassadeur, le diplomate belge Bart Ouvry – et les États-Unis. « Je souhaite une bonne année et meilleurs voeux à mes amis congolais! Que 2019 vous apporte la paix, une transition démocratique et l’internet débloqué! « , a ajouté le nouvel ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, dans un tweet en son nom propre. Le communiqué conjoint soutient « l’appel au calme » lancé par les observateurs électoraux congolais de la Conférence des évêques (Cenco) et de l’ONG Symocel.

Fraudes et vandalisme

Les Occidentaux soutiennent aussi « leur demande d’un accès des observateurs au centre de compilation des résultats ». Cette « compilation » intervient dans des centres locaux après la fin du dépouillement des bulletins et l’affichage des résultats dans les dizaines de milliers de bureaux de vote à travers le pays. Lors des dernières élections en 2011, une ONG avait dénoncé des fraudes dans deux centres locaux de compilation des résultats (CLCR). « Les opérations de ramassage, centralisation et compilation des résultats dans les 179 centres locaux de compilation se poursuivent normalement », a indiqué mardi la Céni dans un communiqué. Des observateurs auraient été acceptés dans les CLCR sauf dans deux provinces (Lomami, Sakuru), a déclaré à l’AFP un membre de la Conférence épiscopale (Cenco) qui affirme avoir déployé 40.000 observateurs sur le terrain le jour du vote.

La Commission électorale a dénoncé des « actes de vandalisme » la nuit dernière en plusieurs endroits « pour lesquels les plaintes seront déposées dès demain (mercredi) », sans autres précisions. Dans la province du Nord-Kivu (rest), l’opposition favorable au candidat Martin Fayulu a dénoncé des bourrages d’urnes par des groupes armés dans le territoire du Masisi lors du vote dimanche. Trois candidats sur 21 se disputent les voix pour la succession du président Kabila: son « dauphin » l’ancien ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, (dit ERS) et les deux opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.