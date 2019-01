Six morts dans un accident ferroviaire au Danemark

Six personnes sont décédées mercredi matin dans un accident ferroviaire survenu au Danemark, a annoncé la compagnie ferroviaire danoise DSB. Un train de voyageurs est entré en collision avec le toit d’un train de marchandises.

L’accident s’est produit vers 07h30 du matin sur le pont du Grand Belt, qui relie les îles de Fionie (Fyn) et de Seeland. Dans un premier temps, on évoquait huit blessés. Mais la police a confirmé au média danois DR la présence de six victimes décédées et de 16 blessés. «Nous confirmons que six personnes sont mortes», a également déclaré un responsable de la compagnie DSB.