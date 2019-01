Mitt Romney exprime ses doutes sur la stature de Donald Trump

L’ancien candidat républicain à la présidentielle américaine Mitt Romney a exprimé ses doutes concernant la stature de Donald Trump, estimant qu’il n’avait «pas endossé le costume» de président.

«La présidence Trump a effectué un piqué en décembre. (…) Sa conduite ces deux dernières années et tout particulièrement ses mesures ce mois-ci démontrent que le président n’a pas endossé le costume de sa fonction», déplore-t-il dans une tribune au Washington Post mercredi. «Avec un pays aussi divisé, remonté et en colère, un leadership présidentiel riche de qualités de caractère est indispensable», poursuit celui qui s’apprête, avec d’autres, à entrer au Sénat après les élections de mi-mandat en novembre.

Donald Trump a répondu sur un ton plutôt modéré à cette tribune du sénateur élu de l’Utah. «Ca commence avec Mitt Romney mais si tôt! La question sera, est-il un Flake? Je n’espère pas», a écrit mercredi le locataire de la Maison Blanche sur Twitter, faisant référence à Jeff Flake, sénateur républicain de l’Arizona, critique régulier de Donald Trump, qui s’apprête à quitter ses fonctions. «Je préférerais vraiment que Mitt se focalise sur la sécurité à la frontière et plein d’autres choses où il peut être utile. J’ai gagné et pas lui. Il devrait être heureux pour tous les républicains», a poursuivi le 45e président des Etats-Unis.

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!

