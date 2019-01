Le bilan de l’effondrement d’un bâtiment en Russie monte à 21 morts

Les secouristes continuaient mercredi de fouiller dans un froid glacial les décombres d’un immeuble d’habitation dans l’Oural russe qui s’est partiellement effondré deux jours plus tôt à la suite d’une explosion due au gaz, faisant au moins 21 morts.

Les corps sans vie de 21 personnes, dont deux enfants, ont été retrouvés, selon un bilan du ministère russe des Situations d’urgence établi à 14h30 locales (11h30 GMT). Six personnes, dont deux enfants, ont pu être sauvées et on était toujours sans nouvelles de 20 autres personnes. «Le travail sur place continue», ajoute dans un communiqué le ministère, précisant que des débris sur 800 m2 avaient été dégagés du site durant les dernières 24 heures et chargés sur cinquante camions.

Une partie d’un immeuble de neuf étages s’est effondrée dans l’explosion survenue tôt lundi à Magnitogorsk, une ville industrielle de la région de Tchéliabinsk, à quelque 1.700 kilomètres à l’est de Moscou, dans les montagnes de l’Oural. Près de 1.100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton de 35 appartements construit en 1973, à l’époque soviétique. Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial ayant atteint -27°C, ont dégagé mardi des gravats un bébé vivant. Des images télévisées l’ont montré sur un lit d’hôpital, veillé par sa mère en larmes.

« Nous sommes tous en deuil »

Des responsables de la santé à Moscou ont indiqué qu’il était dans un état grave mais stable, souffrant d’engelures ainsi que d’un traumatisme crânien et de plusieurs fractures. Des fleurs et des bougies s’amoncellent près du site de l’explosion en hommage aux victimes alors que le gouverneur de la région a décrété une journée de deuil mercredi. «Nous sommes tous en deuil», a confié un homme à la télévision Rossiya 24, «presque tout le monde dans la ville connaissait quelqu’un» touché par l’accident.