2018, une année à « zapper de mon existence » pour Stéphane Pauwels

Inculpé en août dans une affaire de home invasion à Lasne et écarté de l’antenne depuis, Stéphane Pauwels semble heureux de tourner la page de 2018 et espère « de l’amour et du renouveau » pour 2019.

Un véritable soulagement de quitter définitivement 2018 ..mes 50 ans ..une Année à zapper de mon existence ..2019 c'est l'amour et le renouveau❤ 😜🙏la santé et les vrais Amis ..ceux qui sont là quand cela va mal…Garder la tête haute et cultiver l'authenticité et honnêteté. — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) January 1, 2019

La nouvelle année était donc attendue par le présentateur, comme il le prouve dans un tweet posté le premier janvier. « Un véritable soulagement de quitter définitivement 2018. Mes 50 ans… une année à zapper de mon existence. 2019, c’est l’amour et le renouveau, » écrit-il. Ses souhaits pour l’année à venir? « La santé et les vrais amis. » Il précise: « ceux qui sont là quand cela va mal… » Stéphane Pauwels veut également « garder la tête haute et cultiver l’authenticité et l’honnêteté. »