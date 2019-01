Une fin de semaine sous la grisaille, plus fraîche et avec de la neige sur les hauteurs

Le temps sera maussade mardi après-midi, avec de fines pluies ou de la bruine, avant le retour de quelques éclaircies à partir du nord. Les maxima iront de 4 à 9 degrés. De mercredi au week-end, il fera plus frais et variable avec parfois quelques faibles précipitations. Sur le relief, l’Institut royal météorologique (IRM) s’attend à quelques faibles chutes de neige, avec des maxima autour de 6 degrés dans le centre et des gelées nocturnes en Ardenne. Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec encore quelques averses ici et là. En Haute Ardenne, elles se feront sous forme de neige fondante ou de neige. Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés en région de plaine.

Jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec le risque de faibles précipitations intermittentes. Sur le relief, il s’agira de quelques faibles chutes de neige. Les maxima seront compris entre des valeurs proches de 0 degré en Haute Ardenne et autour de 6 degrés en Flandre.

De vendredi à lundi, le ciel restera nuageux avec par moments de faibles précipitations. Sur les hauteurs de l’Ardenne, elles pourront parfois prendre un caractère hivernal. Les maxima avoisineront les 5 ou 6 degrés dans le centre. Des gelées nocturnes seront également possibles principalement en Ardenne.

Le risque de précipitations (hivernales) pourrait sensiblement augmenter mardi prochain à cause d’une dépression qui plongerait de l’Écosse vers la Belgique, laisse encore entendre l’IRM.

Source: Belga