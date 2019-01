Un deuxième renfort pour Castors Braine avec l’intérieure américaine Brandi Harvey-Carr

Deux jours après avoir annoncé l’arrivée de l’arrière grecque de 22 ans, Eleanna Christinaki, Castors Braine a communiqué mardi l’arrivée d’un deuxième renfort avec l’arrivée de Brandi Harvey-Carr, une intérieure américaine de 24 ans, 1m93. Brandi Harvey-Carr a été formée à l’Université de Pittsburgh et dispose d’une première expérience hors des frontières américaines à Widzew Lodz la saison dernière (avec 11,6 pts et 5,6 rebonds de moyenne dans le championnat polonais). Elle a ensuite rejoint le club turc de Bodrum où elle affiche une moyenne de 16,8 pts et 8,3 rbds depuis le début de saison.

Brandi Harvey-Carr est à Castors Braine le temps de l’indisponibilité de la Canadienne Ruth Hamblin (dos), pour une durée indéterminée.

Il y a deux jours, les championnes de Belgique de basket féminin avaient annoncé l’arrivée, jusqu’en fin de saison, d’Eleanna Christinaki, une arrière greque de 22 ans, pour jouer au poste 2-3, qui évoluait en Espagne, à Guernika depuis le début de la saison.

Le club brainois espère que sa nouvelle joueuse américaine sera qualifiée dans l’optique de ses importants matches d’Euroligue le 10 janvier à Schio et le 16 janvier à Villeneuve-d’Ascq.

Castors Braine occupe la 7e et avant-dernière place du groupe A en Euroligue avec 8 points pour 7 à Schio qui ferme la marche et 9 à Villeneuve d’Ascq, 6e. Les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale, les 5e et 6e sont reversés en Eurocoupe FIBA.

Source: Belga