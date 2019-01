Seize Yellow Tigers pour les 2 derniers duels de qualification contre Israël et en Islande

Seize joueuses ont été sélectionnées pour rejoindre les Yellow Tigers pour leurs deux derniers matches de qualifications pour l’Euro 2019, a annoncé mardi la fédération belge de volley. La Belgique est déjà qualifiée pour la phase finale organisée dans quatre pays (Turquie, Pologne, Hongrie et Slovaquie) avec 24 pays (contre 16 auparavant) du 23 août au 8 septembre. Les Yellow Tigers se réunissent à partir de mercredi à Louvain avant d’affronter Israël au Lange Munte de Courtrai le 6 janvier (16h30). L’équipe nationale belge de volley féminin se rendra ensuite à Reykjavik pour rencontrer l’Islande le 9 janvier.

La Belgique de Gert Vande Broek a gagné ses quatre premières rencontres de poule dans le groupe A, en trois sets, et compte le maximum de points (12) devant la Slovénie et Israël, chacun 6 points, et l’Islande qui ferme la marche avec zéro point.

La Belgique, médaillée de bronze de l’Euro 2013 et quart de finaliste à l’Euro 2015 d’Anvers, reste sur une décevante campagne à l’Euro 2017 en Azerbaïdjan et en Géorgie. Elle avait en effet terminé dernière de son groupe après des défaites contre les Pays-Bas, la République Tchèque et la Serbie, future lauréate du tournoi.

. Les 16 Yellow Tigers:

Passeuses: Ilka et Jutta Van de Vyver; Elise Van Sas

Coin: Britt Herbots; Celine Van Gestel; Dominika Strumilo; Jodie Guilliams; Manon Stragier

Opposition: Kaja Grobelna; Karolina Goliat

Milieu: Nathalie Lemmens; Marlies Janssens; Silke Van Avermaet; Bieke Kindt

Libero: Britt Rampelberg; Anna Valkenborg

Source: Belga