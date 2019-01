Rio de Janeiro glisse vers 2019 en musique et en danse avant le mandat de Jair Bolsonaro

Des centaines de milliers de personnes ont célébré le réveillon du Nouvel An à Rio de Janeiro avec des feux d’artifice, de la musique et de la danse, avant la cérémonie d’investiture du nouveau président brésilien populiste Jair Bolsonaro le jour de l’An.

Les touristes et les résidents de la ville se sont mélangés dans une ambiance festive sur la fameuse plage de Copacabana pour observer un spectacle pyrotechnique de 14 minutes déclenché aux douze coups de minuit.

Avant et après le lancement des fusées, chants et danses étaient assurés par les groupes et DJs, dont le très populaire guitariste et ancien ministre de la culture Gilberto

Gil.

Le Brésil s’aprrête a amorcer un tournant dans son histoire politique le jour de l’An avec l’investiture du nouveau président d’extrême-droite Jair Bolsonaro. Le populiste a promis d’assouplir la législation en matière d’armes à feu, d’exploiter les ressources économiques de la forêt amazonienne et est perçu comme sexiste, raciste et homophobe.

Source: Belga