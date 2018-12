Quelque 50.000 personnes ont admiré le feu d’artifice du nouvel an depuis l’Atomium

Environ 50.000 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles et des oganisateurs ont pris part lundi soir, aux festivités du Nouvel An organisées au pied de l’Atomium à Bruxelles, à l’occasion des 60 ans du monument et de l’Expo 58. La police ajoute qu’environ 4.000 personnes ont fêté le passage en 2019 sur la Grand-place, dans le centre de la ville. Un DJ a ouvert la soirée dès 21H30 à l’Atomium. Le spectacle « Pedaleando Hacia el Cielo » de la compagnie belge Theater Tol a offert, à compter de 22H30, un show aérien en lumière.

Le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close et l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands évènements Delphine Houba étaient notamment présents à ces festivités.

A minuit, après le traditionnel décompte, un feu d’artifice a illuminé le ciel pendant près d’une vingtaine de minutes. La musique a repris par la suite jusqu’à 01H00 du matin.

Source: Belga