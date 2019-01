Open ‘Australie – Del Potro forfait pour Melbourne

L’Argentin Juan Martin Del Potro a annoncé, lundi, qu’il ne participerait pas à l’Open d’Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l’année sur les courts de Melbourne du 14 au 27 janvier, en expliquant n’être pas encore suffisamment remis de sa blessure au genou droit. « Ma guérison suit son cours et je vous dirai plus tard où je pourrai effectuer mon retour sur un court. Malheureusement, ce ne sera pas en Australie. Vous me manquez tous », a écrit Del Potro, N.5 mondial, sur les réseaux sociaux.

« Mais je suis content des progrès réalisés (concernant sa guérison). Bonne année et profitez bien », a ajouté le champion argentin, à côté d’un dessin de deux coupes de Champagne et d’un bouchon en train de sauter.

Del Potro, âgé de 30 ans, avait déjà été contraint de déclarer forfait pour le Masters de fin d’année à Londres, en raison de cette blessure à la rotule, consécutive à une chute lors du Masters 1000 de Shanghai, le 11 octobre.

Le grand Argentin (1m98), longtemps martyrisé par ses poignets -le droit d’abord, en 2010, le gauche surtout, opéré trois fois en quinze mois entre 2014 et 2015-, s’est offert à l’US Open la deuxième finale en Grand Chelem de sa carrière, à quelques jours de ses trente ans. Sa saison 2018 a également été marquée par son premier trophée en Masters 1000, à Indian Wells en mars, et son meilleur classement, 3e mondial, au cours de l’été.

Juan Martin Del Potro avait remporté son premier et seul tournoi du Grand Chelem, à l’US Open, en 2009, en battant le Suisse Roger Federer. Il a aussi décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016, après avoir éliminé au 1er tour le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial.

