Nouvel an: l’armée américaine s’excuse pour un tweet de « mauvais goût »

Le commandement américain des forces stratégiques s’est excusé lundi pour une blague de « mauvais goût » après avoir tweeté « être prêt » à lâcher quelque chose de « bien plus gros » que la traditionnelle boule de cristal de Times Square, qui marque le passage à la nouvelle année. Dans un message posté sur Twitter, supprimé depuis mais relayé par des médias américains, le Stratcom, qui fait partie du Pentagone, a publié une vidéo dans laquelle un avion largue deux bombes, accompagnée de ce message.

« La tradition de #TimesSquare pour la #NouvelleAnnée, le lâcher de la grande boule… en cas de besoin, on est #prêt à lâcher quelque chose de bien, bien plus gros. »

L’US Strategic Command, dont le slogan est « La paix est notre métier », s’est ensuite fendu d’un nouveau tweet pour s’excuser.

« Notre précédent tweet pour la nouvelle année était de mauvais goût et ne reflète pas nos valeurs. Nous nous excusons. Nous nous consacrons à la sécurité de l’Amérique et de ses alliés. »

Cité par NBC News, un porte-parole du commandement américain des forces stratégiques, qui contrôle notamment l’arsenal nucléaire des Etats-Unis, a précisé que les images sur la vidéo montraient des bombes non-nucléaires.

Environ un million de personnes sont attendues lundi dans le quartier de Times Square à New York, où est célébré, depuis 1907, le passage à la nouvelle année, symbolisé par une sphère géante qui glisse lentement le long d’un poteau de 43 mètres.

source: Belga