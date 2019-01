Nouvel An – Des échauffourées à Verviers durant la nuit du réveillon

La police est intervenue en nombre durant la nuit du réveillon dans le quartier de Hodimont, indique mardi la Meuse Verviers sur son site internet. Entre 50 et 100 jeunes s’étaient réunis entre les rues Saucy et de Hodimont où ils ont, dans un premier temps fait la fête, en lançant quelques pétards. Par la suite, ils ont allumé des brasiers sur un rond-point et sur la voirie.

La zone de police Vesdre confirme cette information et explique être intervenue rapidement pour dissiper la foule et permettre aux services d’incendie d’éteindre les différents foyers.

Au total, ce sont donc 18 policiers qui sont intervenus, munis de boucliers antiémeutes et d’armes non-létales, pour disperser les trublions.

« On a procédé à deux arrestations administratives pour troubles à l’ordre public. Ces arrestations ont permis de calmer le jeu. Vers minuit, le calme était revenu dans le quartier », ajoute la zone de police, qui a tout de même maintenu des patrouilles tout au long de la nuit dans ces rues où aucun incident n’est survenu par la suite.

Source: Belga