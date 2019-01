Les RYD ont reconduit environ 300 Bruxellois et Wallons chez eux pour la Saint-Sylvestre

Pour le passage à l’an neuf, les Responsible Young Drivers (RYD) ont ramené dans la nuit de lundi à mardi quelques 300 fêtards chez eux en toute sécurité, dans la capitale et le sud du pays, a indiqué mardi la coordinatrice de l’organisme pour Bruxelles et la Wallonie, Laura Gonzalez Schena. « Tout s’est très bien passé », s’est-elle réjouie. À bord de 21 véhicules, 42 volontaires ont permis à quelque 300 personnes de regagner leur domicile sans risque entre minuit et 6h00 du matin mardi. Si les bénévoles ont été moins nombreux que lors de l’édition précédente, qui comptait 55 conducteurs volontaires, le nombre de fêtards et de véhicules pris en charge est, lui, en hausse face aux 260 fêtards et 88 voitures du 1er janvier 2018.

En Flandre, 180 personnes ont fait appel à ce service durant les premières heures de 2019. C’est moins que les années précédentes, une évolution qu’appréhende positivement le coordinateur RYD pour le nord du pays, Johan Chiers, qui y voit le signe d’une plus grande responsabilisation des fêtards.

Le but des RYD n’est pas de reconduire toute la Belgique à domicile mais d’être un dernier recours lorsqu’un conducteur n’est pas en état de prendre le volant et que d’autres moyens de transports, comme les taxis et les transports en commun, ne sont pas disponibles. Un bénévole reconduit alors les noceurs dans leur propre voiture, tandis qu’un de ses collègues le suit avec un véhicule des Responsible Young Drivers.

Source: Belga