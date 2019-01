Le suspect de l’attaque à Manchester en détention sous la loi relative à la santé mentale

Un homme de 25 ans a été arrêté pour avoir blessé à l’arme blanche trois personnes dans la gare Victoria à Manchester la nuit du réveillon de Nouvel An. Il a été placé en détention en vertu de la législation relative à la santé mentale après avoir été évalué par l’équipe médicale, a confirmé la police mancunienne mardi soir. L’attaque au couteau est traitée comme un incident terroriste, avait déjà indiqué la police auparavant.

La police a mené des recherches dans le quartier Cheetham Hill de Manchester auquel est lié le suspect et elle demande au public de collaborer en faisant remonter des informations qui pourraient aider les enquêteurs.

Selon la police, rien n’indique que d’autres personnes soient impliquées dans l’affaire, mais en obtenir la confirmation est la priorité des équipes de contreterrorisme actuellement, a signalé la police dans une déclaration.

L’attaque, survenue vers 21h00, a blessé trois personnes, un homme et une femme d’une cinquantaine d’années grièvement touchés et qui restaient hospitalisés mardi – mais leur vie n’est pas en danger – et un membre de la police des transports touché à l’épaule, qui a pu regagner son domicile.

Elle a été menée par un homme criant « Allah », selon un témoin. L’assaillant, maîtrisé et arrêté sur place pour tentative de meurtre, était toujours en garde à vue mardi.

