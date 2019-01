L’Américain arrêté pour espionnage en Russie est innocent, assure sa famille

L’Américain arrêté en Russie et accusé d’espionnage est un ancien Marine qui se trouvait à Moscou pour un mariage et il est innocent, a assuré mardi un homme se présentant comme le frère de Paul Whelan. « Paul Whelan est notre frère et fils (…). Nous sommes très inquiets pour sa sécurité et sa santé », a déclaré David Whelan dans un communiqué au nom de la famille, publié sur son compte Twitter. « Son innocence ne fait aucun doute et nous espérons que ses droits seront respectés », a-t-il ajouté.

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé lundi l’arrestation de Paul Whelan. Selon eux, il a été interpellé vendredi à Moscou « alors qu’il commettait un acte d’espionnage » et encourt une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Le département d’Etat américain avait ensuite expliqué qu’il cherchait à avoir accès à son citoyen, sans confirmer son identité.

« La convention de Vienne oblige la Russie à donner un accès consulaire (au détenu, ndlr). Nous l’avons demandé et nous attendons que les autorités russes l’approuvent », avait écrit la diplomatie américaine dans un bref communiqué.

Cette arrestation intervient au moment où la Russie est mise en cause dans plusieurs scandales d’espionnage. Le président russe, Vladimir Poutine, a accusé les pays occidentaux d’avoir recours à de telles affaires pour tenter de saper une puissance russe s’affirmant sur l’échiquier international.

Parmi ces affaires figure l’empoisonnement d’un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, et de sa fille en Angleterre, attribué à Moscou par les responsables britanniques. Le Kremlin a fermement démenti toute implication.

Même chose pour l’affaire concernant la Russe Maria Butina, arrêtée en juillet à Washington et inculpée pour « complot » en vue de « promouvoir les intérêts de la Russie », ce pour quoi elle a plaidé coupable. Le Kremlin a qualifié ces accusations d' »infondées ».

Maria Butina encourt une peine de six mois de prison, suivie d’une expulsion probable.

source: Belga