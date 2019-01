Décès de l’acteur et scénariste indien Kader Khan, vétéran de Bollywood

L’acteur, scénariste et producteur indien Kader Khan, vétéran de Bollywood, est décédé au Canada à l’âge de 81 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé mardi la radio publique indienne All India Radio. Les funérailles de l’acteur se dérouleront au Canada, où sa famille est installée. La mémoire de l’acteur a aussitôt été saluée par le Premier ministre indien, Narendra Modi, et par des vedettes du monde du cinéma indien, parmi lesquelles la superstar locale Amitabh Bachchan.

Né à Kaboul, Kader Khan a commencé sa carrière d’acteur en 1973 et joué dans plus de 300 films. Il a également écrit les dialogues de 250 films. Il a joué dans plusieurs films à succès de Bollywood comme « Coolie », « Naseeb » et « Aankhen ».

source: Belga