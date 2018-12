Xi Jinping s’engage à poursuivre les réformes et l’ouverture économique

La Chine va poursuivre ses réformes et l’ouverture de ses marchés, malgré un environnement géopolitique complexe, a déclaré le président Xi Jinping lundi dans son allocution de Nouvel An. « Le rythme de nos réformes ne va marquer le pas et notre ouverture va aller en s’accroissant », a-t-il affirmé dans ce discours diffusé par la télévision d’État CCTV.

La Chine a célébré récemment l’anniversaire du changement de politique décidé par le Parti communiste le 18 décembre 1978 lors de la présidence de Deng Xiaoping, considéré comme l’architecte de l’ouverture de la Chine au monde. « Mes collègues et moi avons visité les cinq continents. Nous avons eu des discussions poussées avec des dirigeants de plusieurs pays, renforcé l’amitié, amélioré la confiance, et élargi notre cercle d’amis », a-t-il déclaré en mettant en avant les nombreux forums internationaux organisés cette année en Chine.

Évoquant le contexte géopolitique international, M. Xi a estimé que le monde fait face à une situation sans précédent, vivant les plus dures conditions en un siècle. « Quelle que soit la façon dont la situation internationale évolue, la confiance et la détermination de la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa sécurité nationale restent intactes », a-t-il dit. « La sincérité et la volonté de la Chine à préserver la paix dans le monde et à promouvoir le développement ne changeront pas ».

La Chine, engagée dans une guerre commerciale éprouvante avec les États-Unis, est confrontée à un ralentissement de son économie. Washington et Pékin se sont livrés à une surenchère sur les droits de douane sur plus de 300 milliards de dollars de produits au total mais leurs dirigeants sont parvenus début décembre, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, à s’entendre sur une trêve de 90 jours pour laisser une chance à la négociation.

En 2019, la Chine célébrera le 70ème anniversaire de la République populaire, qualifié par Xi « de 70 ans de défis ».

source: Belga