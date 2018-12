Temps nuageux pour le réveillon, avec quelques bruines en Ardenne

Lundi après­-midi, le ciel restera couvert sur la majeure partie du pays, avec parfois quelques bruines, essentiellement en Ardenne, indique l’Institut Royal de Météorologie. Sur les hauteurs, la visibilité sera réduite par les nuages bas. Il fera doux pour la saison, avec des maxima de 6° à 8°s au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de 9° ou 10° ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest­-sud­-ouest à ouest­-nord­-ouest. Lundi soir et dans la nuit, les conditions évolueront peu avec un ciel toujours couvert et parfois de la bruine. Les minima se situeront entre 3° et 6° en Ardenne, et entre 6° et 8° ailleurs.

Mardi, le premier jour de l’an 2019, sera marqué par un ciel encore très nuageux avec parfois de fines pluies ou de la bruine. Sur les hauteurs de l’Ardenne, la visibilité sera encore réduite par les nuages bas. L’après­-midi, des averses toucheront le pays à partir du nord. En Ardenne, elles seront plus fréquentes et pourraient prendre un caractère hivernal en fin de journée. Les maxima seront compris entre 4° en Hautes­ Fagnes et 9° au littoral. Le vent sera modéré, et à la Côte souvent assez fort, de secteur ouest virant au secteur nord­-ouest.

Mercredi et jeudi, le temps sera plus frais et variable avec parfois quelques averses locales.

Source: Belga