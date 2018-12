Retour gagnant pour Steve Darcis

Steve Darcis a joué son premier match de tennis après plus d’un an d’absence, lundi au tournoi ATP de Pune, en Inde. Le Liégeois s’est imposé en deux sets 6-3, 6-4 en 1h33 face à l’Espagnol Roberto Carballes Baena, 73e joueur mondial et tête de série N.6, au 1er tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 527.880 dollars. Steve Darcis, 34 ans, avait été écarté des courts pendant plus d’un an en raison d’une blessure au coude. Son dernier match remontait au 26 novembre 2017 lors de la finale de la Coupe Davis contre la France à Lille face à Lucas Pouille.

Inactif depuis douze mois, Steve Darcis a pu rentrer dans le tableau final du tournoi de Pune grâce au système du classement protégé.

Darcis est le seul Belge engagé dans le tableau final en Inde, où il affrontera au 2e tour le vainqueur du match entre l’Américain Michael Mmoh (ATP 103) et l’Indien Pranesh Gunneswaran (ATP 110). Ruben Bemelmans (ATP 119) a été battu samedi au premier tour des qualifications face à l’Autrichien Sebastian Ofner (ATP 184) 5-7, 6-3 et 6-1.

Après Pune, Steve Darcis disputera le Challenger de Canberra et l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem auquel il pourra participer grâce à son classement protégé.

