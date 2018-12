La RTBF met fin à l’émission de ses programmes radio en ondes moyennes

La RTBF n’émettra plus ses radios en modulation d’amplitude (AM) dès ce mardi 1er janvier. Elle était le dernier média encore présent en ondes moyennes en Belgique. Les radios du service public pourront dorénavant toujours être écoutées via la bande FM ou en DAB+ (en Wallonie et dans et autour de Bruxelles). Avec le développement de la radio numérique DAB+, la RTBF a décidé de stopper la diffusion en AM analogique. « Pour les dernières heures de 2018, il reste un émetteur régional en ondes moyennes à Houdeng, en Hainaut (relais de VivaCité sur 1125 KHz – 20 kWatts), et l’émetteur national très puissant de Wavre (621khz – 300 kWatts), qui relaie les programmes de La Première et les émissions sportives de VivaCité en soirée et le week-end », explique la RTBF.

Mi-novembre, les acteurs radiophoniques publicS, privés et indépendants ont donné le coup d’envoi du déploiement final à Bruxelles et en Wallonie de la radio numérique hertzienne (DAB+), laquelle remplacera à terme la couverture FM actuelle.

Grâce au DAB+, les auditeurs auront notamment une meilleure qualité d’écoute. Le DAB+ a aussi l’avantage de mettre toutes les radios sur un même pied d’égalité. Les radios indépendantes auront ainsi la même qualité de diffusion que les grandes radios. Par ailleurs, cette technologie permet également à l’auditeur de disposer d’informations complémentaires (écrites ou visuelles) sur le programme en cours d’écoute.

Cependant, les francophones qui vivent en Flandre risquent de faire les frais de l’arrivée en force de la radio numérique terrestre car, faute d’accord de coopération entre les Communautés, la RTBF ne pourra être écoutée en DAB+ que dans et autour de Bruxelles et en Wallonie.

Source: Belga