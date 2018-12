Challenger de Payford – Arthur De Greef passe le 1er tour à Payford

Arthur De Greef s’est qualifié lundi pour le 2e tour du Challenger de Payford, en Australie. Le Bruxellois, 204e joueur mondial, s’est imposé en trois manches 6-3, 3-6 et 7-5 en 2 heures et 13 minutes face à l’Italien Stefano Napolitano, 199e mondial. Arthur De Greef aura pour prochain adversaire le Norvégien Casper Ruud, 112e mondial et exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série N.2. Ce sera la première confrontation entre le joueur belge de 26 ans et le Norvégien de 20 ans.

De Greef est le seul joueur belge engagé en simple à Payford. Sander Gille et Joran Vliegen y disputent le double. Ils débuteront face aux Australiens Andrew Whittington et Bradely Mousley, bénéficiaires d’une wild card.

Source: Belga