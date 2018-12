Cameroun: Nouvel An sans électricité pour une partie de Douala

Une partie des habitants de Douala, capitale économique du Cameroun, va fêter le Nouvel An sans électricité, après une coupure survenue il y a plus d’une semaine, a constaté un journaliste de l’AFP. En cette période de fin d’année, les habitants de Douala sont nombreux à se plaindre de la panne, datant du 23 décembre, qui affecte deux des cinq arrondissements de la ville aux plus de 2 millions d’habitants.

La coupure a été causée par la section d’un câble électrique souterrain par un jeune creusant un trou pour installer des buts de football sur un terrain vague, selon l’entreprise en charge de la distribution d’électricité, Eneo.

« Maisons, églises, commerces et autres activités se sont installés sur le corridor des lignes à haute tension. Intervenir dans ces conditions n’a pas du tout été facile les premiers jours. Parfois même, c’était impossible », peut-on lire dans un commentaire officiel de la compagnie sur les réseaux sociaux.

Pour régler provisoirement le problème d’électricité, une ligne aérienne est en construction, qui prendra en compte « la sécurité des riverains », selon Eneo, qui n’a pas voulu préciser le nombre d’abonnés toujours affectés.

Les travaux de cette ligne ne sont pas achevés, a précisé cette société de partenariat public-privé, qui fait l’objet de critiques récurrentes de la part des consommateurs camerounais.

source: Belga