VIDEO. Les 10 blockbusters qui marqueront l’année 2019

De l’épilogue de « Avengers : Endgame » à la nouvelle aventure de « Spider-Man : Far From Home » en passant par le combat impressionnant de « Creed II » et l’arrivée exceptionnelle de « Captain Marvel », voici quelques-uns des films les plus attendus de l’année 2019.

Creed II

Adonis Creed doit à présent jongler entre sa famille et son entraînement intensif pour son prochain grand combat. Bien décider à battre Viktor Drago, le fils du meurtrier de son père, le boxeur devra faire des choix. Un chemin semé d’embûches pour Creed qui pourra toujours compter sur Rocky Balboa et Bianca.

Sortie le 9 janvier 2019

Captain Marvel

Simple pilote de chasse, Carol Danvers va devenir malgré elle une super-héroïne des plus puissantes. Devenue Captain Marvel, la jeune femme est le seul espoir pour résoudre le conflit intergalactique entre deux mondes extraterrestres dans lequel la Terre est plongée. Pour l’aider, elle fera équipe avec Nick Fury.

Sortie le 6 mars 2019

Avengers : Endgame

Thanos a tenu sa promesse. 50% de la population a été éliminée, laissant les supers-héros abasourdis à la fin de « Avengers : Infinity War ». Black Widow et Captain America feront équipe avec Iron Man pour reprendre le combat avec le retour surprise de Ant-Man…

Sortie le 24 avril 2019

Hellboy

Il est de retour et il n’est pas près de se calmer. Le super-héros devra affronter la Reine de Sang Nimue pour sauver le monde. Entre humour et violence, Hellboy et son équipe feront tout pour éviter la fin du monde qui se profile dangereusement.

Sortie le 8 mai 2019

Godzilla II : Roi des Monstres

Face à Godzilla, Mothra et Rodan, trois monstres titanesques, l’avenir de l’humanité est dangereusement menacé. L’agence crypto-zoologique doit faire face à l’arrivée de ces monstres pourtant considérés comme chimériques qui sont au bord d’un combat destructeur.

Sortie le 5 juin 2019

X-Men : Dark Phoenix

Alors que les X-Men sont considérés comme des héros nationaux, le professeur Xavier multiplie les missions dangereuses jusqu’au jour où Jean Grey, l’une des leurs, est frappée par une force cosmique. Frôlant la mort, elle se retrouve avec des pouvoirs décuplés sans en avoir le contrôle et va vite devenir une ennemie des plus redoutables pour ses propres amis.

Sortie le 5 juin 2019

Men In Black : International

Les agents secrets sont de retour. Basée à Londres, cette nouvelle équipe va partir aux quatre coins du monde pour combattre les extraterrestres qui menacent l’humanité.

Sortie le 12 juin 2019

Spider-Man : Far From Home

En voyage en Europe, Peter Parker devra revêtir son costume de Spider-Man pour combattre un méchant du nom de Mysterio afin de sauver ses amis. Nick Fury et Maria Hill seront à ses côtés pour lui venir en aide.

Sortie le 3 juillet 2019

Joker

Avant de devenir le Joker, Arthur Fleck était un homme méprisé par tous. Ce film retrace les origines de l’ennemi de Batman dans les années 1980 à Gotham City avant que tout ne bascule et qu’il ne se transforme en prince du crime.

Sortie le 9 octobre 2019

Star Wars : Episode IX

Dans ce dernier volet de la nouvelle trilogie de la saga de science-fiction, Rey et Kylo Ren seront de retour un an après « Star Wars : Les Derniers Jedi ». Pour le moment, Disney n’a toujours pas dévoilé l’intrigue exacte de cet épilogue.

Sortie le 18 décembre 2019