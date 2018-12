Hausse du nombre de voyageurs avec l’offre élargie de trains

Le nombre de déplacements en train a augmenté de 3% en 2018, une hausse pour la deuxième année d’affilée.

Le nombre de passagers a augmenté principalement là où l’offre a été plus étendue, rapportent les journaux du groupe Mediahuis lundi. En dépit de scores de ponctualité et de satisfaction très faibles, le nombre de voyages en train a augmenté. La croissance de 3% signifie que 8 millions de déplacements en plus ont été effectués, un record.

Cette hausse est liée au nouveau plan de mobilité de la SNCB, qui doit voir l’offre des trajets augmenter de 5,1% entre décembre 2017 et fin 2020, et dont une bonne partie est déjà en vigueur. De Standaard remarque en outre que l’augmentation du nombre de passagers s’accompagne d’une stagnation du nombre de kilomètres parcourus en voiture. Les personnes bloquées dans les embouteillages sont lassées et cherchent des alternatives, si bien que le vélo en sort vainqueur ainsi que les transports en commun.