Des milliers de personnes se pressent à Sydney pour le feu d’artifice de Nouvel An

A l’approche du réveillon du Nouvel An, une fièvre festive s’est emparée de la plus grande ville d’Australie, Sydney, réputée pour son traditionnel feu d’artifice près de l’Opéra.

Des milliers de personnes se pressaient dès la matinée du 31 janvier aux meilleurs points d’observation de la baie dans une atmosphère estivale alors que la température avoisine les 30°. L’immense popularité de l’évènement pousse en revanche de nombreux résidents à rester chez eux pour regarder la rediffusion télévisée du spectacle.

Certains spectateurs se sont précipités à l’ouverture des parcs pour s’installer aux endroits offrant la meilleure visibilité sur l’Opéra et le Sydney Harbour Bridge d’où seront tirés les feux d’artifice lors d’un spectacle pyrotechnique de 12 minutes. Le passage à l’an neuf verra exploser dans le ciel de Sydney pas moins de 25.000 fusées, pesant en tout 8,5 tonnes, soit 500 kilos de plus que l’an passé, pour un budget total de 3,7 millions d’euros (6 millions de dollars australiens).

Sous les yeux de pas moins de 1,5 million de visiteurs, les compositions pyrotechniques formeront des coquillages, coeurs, smileys et fleurs, a annoncé le directeur de l’évènement Fortunato Foti à la presse lundi, évoquant aussi des couleurs innovantes comme ‘pêche’ et ‘citron vert’. Les célébrations rendront honneur à la chanteuse Aretha Franklin, décédée en 2018, dont le titre « (You make me feel like) A natural woman » sera accompagné de feux d’artifice argentés et dorés. La soirée sera aussi ponctuée d’autres animations pour le plaisir des participants, dont une parade de bateaux illuminés dans la baie de Sydney.

My kind of views for tonight! #Sydney #HarbourBridge ปีนี้ได้มาดูของจริงซักที! เย่! Happy New Year นะทุกคนนนน ขอบคุณที่เป็นที่ผ่อนคลายตลอดปี2018 ขอให้ปี2019เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยน้าาา pic.twitter.com/whb0YCnSOO — ♡ ʝυиισя 이특 ♡ (@junior_navy) 31 décembre 2018

Revers de la soirée

La popularité de l’évènement féérique connait toutefois des revers. La maire de Sydney, Clover Moore, a insisté sur le caractère gratuit du réveillon orchestré par la Ville, qui attire des milliers de touristes chaque année. Mais elle a déploré que de nombreux endroits ne sont accessibles qu’au prix de coûteux tickets d’entrée. « C’est scandaleux, nous envisageons cela comme un évènement gratuit pour la communauté », tant pour les locaux que pour les nombreux visiteurs, a-t-elle insisté. Certains prix exigés aux abords de l’Opéra sont vertigineux avec des établissements exigeant 600 à 800 euros pour une soirée avec vue non obstruée sur la baie illuminée.

Les autorités ont en outre mis en garde contre les problèmes de mobilité qui pourraient survenir alors que de nombreux axes seront réservés aux piétons et que les ferrys ne desserviront pas la ville entre 18h00 et minuit. Les aléas des festivités poussent en définitive de nombreux résidents de Sydney à observer le mythique feu d’artifice sur leur écran de télévision. Un sondage mené par le Forum du Transport et du Tourisme, cité par The Sydney Morning Herald, révèle que seuls 10% des ‘Sydneysiders’ se rendront dans le centre-ville pour admirer le spectacle, 39% resteront à la maison la nuit du Nouvel An pour en suivre la rediffusion en télévision et 18% passeront la soirée autour d’un barbecue en famille ou avec des amis.