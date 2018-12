Superprestige – Mathieu van der Poel s’offre une 20e victoire à Diegem

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 6e des 8 manches du Superprestige de cyclocross, disputée en nocturne dimanche soir à Diegem. Le champion d’Europe a devancé de 14 secondes Michael Vanthourenhout et de 39 secondes Toon Aerts. Le Néerlandais Lars Van der Haar a pris la 4e place, tandis que le champion du monde Wout van Aert s’est classé 5e.

Van der Poel avait chuté dans le 4e des 9 tours après avoir heurté un steward. Cela ne l’a pas empêché d’aller chercher sa 20e victoire de la saison, sur 23 courses disputées.

Déjà vainqueur des cinq premières manches du Superprestige, Mathieu van der Poel a conforté sa 1e place au classement général, où il totalise désormais 100 points.

Chez les dames, la victoire est revenue à Sanne Cant, qui a devancé les Néerlandaises Annemarie Worst et Denise Betsema pour signer sa 7e victoire de la saison.

La championne du monde en profite pour prendre la tête du classement général avec 75 points, devançant Annemarie Worst (74) et l’Italienne Alice Maria Arzuffi (63).

Les deux dernières manches du Supeprestige, remporté la saison dernière par Van der Poel, auront lieu le 10 février à Hoogstraten et le 16 février à Middelkerke.

Les spécialistes des labourés se retrouveront mardi, le 1er janvier, à Baal, pour le GP Sven Nys, comptant pour le Trophée AP Assurances.

Source: Belga